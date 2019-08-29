Путин может отдать свой голос на выборах за кандидата, предложенного "Умным голосованием"

В случае, если Владимир Путин в этом году пожелает поучаствовать в выборах в Мосгордуму, то ему, вероятнее всего, придется отдать свой голос в пользу кандидата из списка, выбранного "Умным голосованием" Алексея Навального, информируют "Ведомости".

Дело в том, что в избирательном округе №37 (столичные районы Гагаринский, Академический, Ломоносовский и часть района Проспект Вернадского), к которому официально приписан президент, в электоральном процессе не участвует кандидат от "Единой России". Там в списках числятся только три выдвиженца: действующий заместитель председателя Мосгордумы Николай Губенко, идущий от КПРФ; справоросс Александр Романович и либерал-демократ Юрий Максимов.

Как сообщил источник газеты, близкий к Фонду борьбы с коррупцией, в рамках "Умного голосования" Навальный призовет москвичей голосовать за Губенко. Между тем столичные власти, скорее всего, поддержат Романовича. "Ведомости" припомнили, что Путин не единожды направлял Губенко поздравительные телеграммы по разным поводам.

Примечательно, но 5 лет назад, на прошлых выборах, кандидатов-единороссов в списках 37-го округа тоже не значилось. Кроме Губенко тогда шли представители "Яблока", "Справедливой России", Социал-демократической партии, "Гражданской платформы" и один самовыдвиженец. Тогда Путин отдал свой голос досрочно, однако за кого - не счел необходимым сообщать.

Напомним, "умное голосование" Навального - это голосование за самого сильного соперника власти в том или ином округе или регионе.