Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

9:50

Поисковики обяжут удалять пиратский контент в течение 6 часов

фото ЗакС политика Поисковики обяжут удалять пиратский контент в течение 6 часов

Поисковые интернет-системы, базирующиеся как в РФ, так и за рубежом, могут обязать удалять из выдачи ссылки, содержащие запрещенный контент, в течение шести часов после внесения их в реестр Роскомнадзора, извещают "Ведомости", ссылаясь на новые поправки в закон "Об информации".

В разработке корректировок участвовали крупнейшие телекомпании, онлайн-кинотеатры, "Яндекс", Mail.ru Group и РКН.

Документ предполагает создание специального перечня, куда будут вноситься пиратские ссылки. Поисковики должны будут подключаться к нему и удалять "нелегитимные" ссылки в ограниченный шестью часами срок. В Роскомнадзоре уведомили, что поправки уже направлены в аппарат главы государства на согласование. После этого они попадут в комитет по информационной политике Госдумы, который и внесет их на рассмотрение парламента.

Напомним также, в ноябре 2018 года интернет-компании и медиахолдинги подписали антипиратский меморандум, согласно которому все поисковики обязаны удалять из своих реестров ссылки на запрещенный контент.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:15 Росгвардия помогла "Дружбе народов" значительно увеличить выручку в 2018 году

10:44 СМИ: Олега Сенцова этапировали из колонии на Ямале в Москву   1

10:38 На полигон “Красный Бор” в 2020 году может уйти 1,3 млрд рублей из бюджета Петербурга

10:20 Минтранс потратит 5,6 млн рублей на систему орнитологической безопасности аэропортов

9:50 Поисковики обяжут удалять пиратский контент в течение 6 часов

9:25 Путин может отдать свой голос на выборах за кандидата, предложенного "Умным голосованием"   2

28 августа, 21:20 СМИ: Губернатор Архангельской области Орлов продолжает терять популярность   1

28 августа, 20:21 Ленобласть поучаствует в эксперименте с ограничением использования телефонов в школах

28 августа, 20:03 Муниципал: В МО “Урицк” кандидат от КПРФ подал в суд на соперницу из ЕдРа за фото детей и домов на листовках   1

28 августа, 19:43 Янкаускас жалуется на выпуск поддельной газеты от его имени   1

28 августа, 19:18 В защиту СКК проходит массовый пикет   1

28 августа, 18:51 Митрохин поучаствовал в пикетах за освобождение фигурантов "дела 27 июля"   1

28 августа, 18:45 Песков об уволенном из-за "дела Голунова" полковнике ФСБ: Мы не знаем, кто это   1

28 августа, 18:40 Муниципал: Суд снял с выборов в МО "Балканский" мундепа МО №72

28 августа, 18:37 Муниципал: ЛДПР подала в суд на ИКМО с требованием зарегистрировать их кандидатов в мундепы

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru