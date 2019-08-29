Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

10:20

Минтранс потратит 5,6 млн рублей на систему орнитологической безопасности аэропортов

фото ЗакС политика Минтранс потратит 5,6 млн рублей на систему орнитологической безопасности аэропортов

Министерство транспорта готово потратить 5,6 млн рублей на приобретение новой системы орнитологической безопасности аэропортов. Соответствующий тендер, на который обратили внимание "Известия", появился 20 августа на портале госзакупок.

Подрядчик, выигравший конкурс, должен будет изучить российский и зарубежный опыт защиты воздушных гаваней от птиц, а также подготовить свои предложения по внедрению технологий и содержанию соответствующих нормативно-правовых актов. 

Напомним, 15 августа неподалеку от аэропорта в Жуковском практически сразу после вылета состоялась экстренная посадка Airbus A321 "Уральских авиалиний: в оба двигателя самолета попали чайки. Пилотам удалось приземлиться на кукурузном поле в относительной близости от аэропорта. Из 234 людей, присутствовавших на борту, пострадало 23 человека, никто не погиб. Членов экипажа представили к государственным наградам. После аварии специалисты проинспектировали территорию близ аэропорта в Жуковском и обнаружили в его окрестностях большую несанкционированную свалку, привлекающую птиц.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:15 Росгвардия помогла "Дружбе народов" значительно увеличить выручку в 2018 году

10:44 СМИ: Олега Сенцова этапировали из колонии на Ямале в Москву   1

10:38 На полигон “Красный Бор” в 2020 году может уйти 1,3 млрд рублей из бюджета Петербурга

10:20 Минтранс потратит 5,6 млн рублей на систему орнитологической безопасности аэропортов

9:50 Поисковики обяжут удалять пиратский контент в течение 6 часов

9:25 Путин может отдать свой голос на выборах за кандидата, предложенного "Умным голосованием"   2

28 августа, 21:20 СМИ: Губернатор Архангельской области Орлов продолжает терять популярность   1

28 августа, 20:21 Ленобласть поучаствует в эксперименте с ограничением использования телефонов в школах

28 августа, 20:03 Муниципал: В МО “Урицк” кандидат от КПРФ подал в суд на соперницу из ЕдРа за фото детей и домов на листовках   1

28 августа, 19:43 Янкаускас жалуется на выпуск поддельной газеты от его имени   1

28 августа, 19:18 В защиту СКК проходит массовый пикет   1

28 августа, 18:51 Митрохин поучаствовал в пикетах за освобождение фигурантов "дела 27 июля"   1

28 августа, 18:45 Песков об уволенном из-за "дела Голунова" полковнике ФСБ: Мы не знаем, кто это   1

28 августа, 18:40 Муниципал: Суд снял с выборов в МО "Балканский" мундепа МО №72

28 августа, 18:37 Муниципал: ЛДПР подала в суд на ИКМО с требованием зарегистрировать их кандидатов в мундепы

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru