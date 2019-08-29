Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:38

На полигон “Красный Бор” в 2020 году может уйти 1,3 млрд рублей из бюджета Петербурга

фото ЗакС политика На полигон “Красный Бор” в 2020 году может уйти 1,3 млрд рублей из бюджета Петербурга

Содержание в 2020 году территории полигона “Красный Бор” в Тосненском районе Ленобласти петербургский комитет по природопользованию оценил в 1,3 млрд рублей, сообщил 29 августа в ходе “нулевых чтений” регионального бюджета глава комитета Денис Беляев.

Он уточнил, что траты были существенно снижены, так как с начала 2020 года полигон перешел в ведение федерального министерства природных ресурсов и экологии. 

Напомним, соглашение о передаче полигона было подписано в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал президенту Владимиру Путину, что “Красный Бор” будет ликвидирован через 60 лет.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:15 Росгвардия помогла "Дружбе народов" значительно увеличить выручку в 2018 году

10:44 СМИ: Олега Сенцова этапировали из колонии на Ямале в Москву   1

10:38 На полигон “Красный Бор” в 2020 году может уйти 1,3 млрд рублей из бюджета Петербурга

10:20 Минтранс потратит 5,6 млн рублей на систему орнитологической безопасности аэропортов

9:50 Поисковики обяжут удалять пиратский контент в течение 6 часов

9:25 Путин может отдать свой голос на выборах за кандидата, предложенного "Умным голосованием"   2

28 августа, 21:20 СМИ: Губернатор Архангельской области Орлов продолжает терять популярность   1

28 августа, 20:21 Ленобласть поучаствует в эксперименте с ограничением использования телефонов в школах

28 августа, 20:03 Муниципал: В МО “Урицк” кандидат от КПРФ подал в суд на соперницу из ЕдРа за фото детей и домов на листовках   1

28 августа, 19:43 Янкаускас жалуется на выпуск поддельной газеты от его имени   1

28 августа, 19:18 В защиту СКК проходит массовый пикет   1

28 августа, 18:51 Митрохин поучаствовал в пикетах за освобождение фигурантов "дела 27 июля"   1

28 августа, 18:45 Песков об уволенном из-за "дела Голунова" полковнике ФСБ: Мы не знаем, кто это   1

28 августа, 18:40 Муниципал: Суд снял с выборов в МО "Балканский" мундепа МО №72

28 августа, 18:37 Муниципал: ЛДПР подала в суд на ИКМО с требованием зарегистрировать их кандидатов в мундепы

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru