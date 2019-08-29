СМИ: Олега Сенцова этапировали из колонии на Ямале в Москву

Отбывающего срок украинского режиссера Олега Сенцова доставили из ямальской колонии в Москву в СИЗО "Бутырка", сообщил источник ТАСС.

Проверить, точна ли данная информация, на данный момент возможности нет. Адвокат режиссера в беседе с "Интерфаксом" сведения о "переезде" его подзащитного не подтвердил, но и не опроверг.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сенцов может принять участие в обмене заключенными с Украиной.

Сенцов обвинен в ведении террористической деятельности в РФ. Он отбывает свой 20-летней срок в отдаленной колонии на Ямале. В 2018 году режиссер 140 дней держал голодовку. Голодая, он требовал от российских властей выпустить из мест лишения свободы всех украинских политзаключенных.

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