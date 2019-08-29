Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:36

Сухенко высказался о недофинансировании комитета по культуре Петербурга

фото ЗакС политика Сухенко высказался о недофинансировании комитета по культуре Петербурга

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко заявил о плачевном состоянии примерно половины подведомственных его подразделению объектов в ходе совещания в Заксобрании о проекте бюджета Петербурга на 2020 год.

- Из 120 подведомственных учреждений половина катастрофически нуждается в капремонте, - отметил глава комитета. - Зайдите в 11-ю художественную школу на Васильевском острове или училище Мусоргского - вам будет стыдно за Петербург.

По словам Сухенко, город в настоящее время не строит новые театры, библиотеки и музыкальные школы, а также практически не устраивает крупные праздники.

- У нас много праздников, но все они малобюджетные и проигрывают не только Москве, но и региональным событиям, - добавил чиновник.

Сухенко обратил внимание, что в  в 2019 году весь бюджет - 17 млрд рублей - ушел на выполнение госзаданий, а не на развитие сферы. При этом контрольная сумма расходной части бюджета на 2020 год, по его словам, составила 14 млрд в год.

- Это вызывает вопрос: “А что с этим делать?” - продолжил Сухенко. - Надеемся на поправку ЗакСа - около 1,5 млрд. Может, что-то добавят финансовые факультеты - получится где-то 16 млрд.

Чиновник также с сожалением отметил, что, решив не проводить весеннюю корректировку бюджета в 2019 году, комитет финансов оставил его ведомство “впроголодь”. Заместитель председателя комитета финансов Сергей Демин в свою очередь заявил, что у подведомственных комитету по культуре учреждений не первый год растут переходящие остатки на счетах.

Дополнительные потребности комитета по культуре составили 10 млрд рублей. Из них примерно половину планируется выделить на ремонт подведомственных учреждений. В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Сухенко признался, что дополнительные 10 млрд рублей для него - мечта. 

Депутаты ЗакСа поддержали позицию Сухенко. В частности, заместитель председателя бюджетно-финансового комитета Андрей Васильев отметил, что особенно плачевно дела с объектами культуры обстоят за пределами исторического центра Петербурга.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:50 Москвичи сообщили об смс-рассылке с анонсом концерта на проспекте Сахарова 31 августа

14:31 В Раде сообщили дату обмена заключенными с РФ   1

13:57 В штабе Беглова заявили об искажении фактов в расследовании ФБК о квартире в Москве   2

13:55 В Новой Ладоге сгорел исторический памятник - деревянный дом Протодьяконовой

13:35 Движение транспорта по Крестовскому острову ограничат в дни Евро-2020

13:10 Полиция возбудила дела на активистов, не давших бензовозам проехать к Шиесу

13:07 Депутаты спросили Беглова о квартире в центре Москвы   9

12:51 У Смольного попросили 12 млн рублей на новую площадку для хранения изъятых товаров

12:34 Суд взыскал 10 тысяч рублей в пользу задержанной 9 сентября петербурженки

12:31 Члена "Открытой России" в Чувашии оштрафовали за фото с открытия первого McDonalds в Петербурге

11:59 В Москве напали на Любовь Соболь   7

11:58 Росстат отчитался о количестве россиян на начало 2019 года

11:36 Сухенко высказался о недофинансировании комитета по культуре Петербурга

11:15 Росгвардия помогла "Дружбе народов" значительно увеличить выручку в 2018 году   4

10:44 СМИ: Олега Сенцова этапировали из колонии на Ямале в Москву   5

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru