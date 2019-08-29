Члена "Открытой России" в Чувашии оштрафовали за фото с открытия первого McDonalds в Петербурге

Суд в Чебоксарах оштрафовал на тысячу рублей члена регионального совета незарегистрированной общественной организации "Открытая Россия" Михаила Щеглова за распространение экстремистской символики "ВКонтакте", сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Юрий Сидоров.

Дело в том, что на фото, сделанном на акции протеста против открытия первого McDonalds в Петербурге в 1996 году, прокурор и судья узрели флаг НБП (партия признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Часа четыре сидели, смотрели на фотографию, но самое смешное, что в качестве доказательств, что на черно-белой фотографии имеется цветной флаг запрещенной Национал-большевистской партии, использована статья из „Википедии“", - поделился Сидоров.

Щеглов запостил изображение на свою страницу "ВКонтакте" в 2014 году. Прокуратура посчитала это демонстрацией экстремистской символики и возбудила дело по статье 20.3 КоАП.