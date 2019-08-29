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12:34

Суд взыскал 10 тысяч рублей в пользу задержанной 9 сентября петербурженки

фото ЗакС политика Суд взыскал 10 тысяч рублей в пользу задержанной 9 сентября петербурженки

Смольнинский районный суд Петербурга взыскал с МВД 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации в пользу Татьяны Денисенко, задержанной 9 сентября во время акции против пенсионной реформы. Об этом ЗАКС.Ру рассказал юрист «Апологии протеста» Александр Передрук, который представлял интересы Денисенко.

Петербурженку задержали 9 сентября 2018 года во время акции против пенсионной реформы. Изначально суд  назначил административный штраф в 10 тысяч рублей. Позже постановление суда отменил Городской суд.

В июле Смольнинский суд присудил 10 тысяч рублей еще одному участнику акции. Он подал иск после того, как Горсуд прекратил дело в отношении него по административной статье.

Елена Владыкина

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