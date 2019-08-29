Полиция возбудила дела на активистов, не давших бензовозам проехать к Шиесу

Правоохранители завели административные дела по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (Организация массового скопления граждан) на четырех экоактивистов, перекрывших на переправе в Мадмасе путь бензовозам, следовавшим в Шиес, поделился с "Северо-Запад. МБХ медиа" член Комитета по защите Вычегды Виктор Вишневецкий.

Помимо него самого, протоколы получили на руки жители поселка Жешарт в Коми Дмитрий Новожилов, Олег Сухарев и Анна Щегорцова. Суд по этим делам состоится 11 сентября.

"Это политическое преследование, по сути - силовое продавливание строительства полигона для московского мусора у станции Шиес. Все наши дела мотивированны только этим. Мы, как можем, пытаемся предотвратить строительство свалки", - переживает Вишневецкий.

По его словам, местная активистка Наталья Петрулевич уведомила в письменном виде полицию о том, что бензовоз, перевозящий опасный груз, несет потенциальную угрозу здоровью жителей села, и попросила впредь топливо через этот отрезок дороги не перевозить.

Напомним, что по соседству с Шиесом активисты бессрочного протеста разбили палаточный лагерь, куда их приезжают поддержать политически активные люди со всей страны. В холодное время года они намерены жить в вагончиках. Они выступают категорически против завоза в регион подмосковного мусора и требуют отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова.