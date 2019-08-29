Движение транспорта по Крестовскому острову ограничат в дни Евро-2020

В дни петербургских матчей футбольного чемпионата Европы 2020 года Крестовский остров будет частично закрыт для автомобилей, сообщил 29 августа заместитель председателя комитета по вопросам законности Александр Шевченко в ходе “нулевых чтений” регионального бюджета.

По его словам, ограничения будут действовать и за день до проведения матчей на “Газпром Арене”. Всего на Крестовском острове создадут восемь пропускных пунктов. На их организацию комитет попросил 22 млн рублей из казны. Эта сумма, по словам заместителя председателя, была сформирована на основе анализа проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Шевченко объяснил корреспонденту ЗАКС.Ру, что, как и во время ЧМ-2018, въезд на Крестовский остров в дни игр будет открыт только для местных жителей и работающих на территории острова. Они смогут получить специальные пропуска в многофункциональных центрах.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в нескольких европейских городах. Петербург примет три матча группового этапа: 13, 17 и 22 июня. Кроме того, на “Газпром Арене” 3 июля состоится один из четвертьфиналов. На проведение этих встреч город планирует потратить более 6,3 млрд рублей.

Сергей Еремеев