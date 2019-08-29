В Раде сообщили дату обмена заключенными с РФ

Двусторонняя экстрадиция российско-украинских заключенных пройдет в пятницу, 30 августа, заявил в беседе с РИА "Новости" депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз.

По его словам, режиссер Олег Сенцов был этапирован в один из столичных изоляторов. В процесс обмена могут быть внесены корректировки, отметил он, но в целом вопрос "поставлен на рельсы и будет отработан".

По одной информации, Сенцов может находиться в СИЗО "Лефортово", по другой - в "Бутырке". СМИ предполагают, что его привезли из ямальской колонии для обмена.

В то же время руководитель политсовета фракции Рады "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук уточнил, что окончательного варианта условий обмена между Москвой и Киевом еще нет, равно как и нет конкретного варианта по Сенцову.

Между тем днем ранее суд Киева под личное поручительство освободил российского журналиста Кирилла Вышинского. Предполагается, что именно его обменяют на режиссера. Однако сам Вышинский ранее заявлял, что хочет самостоятельно доказать свою невиновность в суде.

Предполагается, что Россия может экстрадировать на Украину арестованных в Керченском проливе моряков, а также других зэков-украинцев - Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.