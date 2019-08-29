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14:50

Москвичи сообщили об смс-рассылке с анонсом концерта на проспекте Сахарова 31 августа

фото ЗакС политика Москвичи сообщили об смс-рассылке с анонсом концерта на проспекте Сахарова 31 августа

 Жители Москвы получают смс якобы от имени департамента информационной политики мэрии столицы с анонсом мероприятия на 31 августа, внимание обратило «МБХ медиа».

В сообщении предлагается «не проспать тусу» 31 августа на площади Сахарова. Упоминаются группа МОТ, певцы Егор Крид и Ольга Бузова. Отправитель подписан как DIT_MOS – эта аббревиатура может обозначать департамент информационной политики мэрии.

Ранее фестиваль «PROлето» 31 августа на проспекте Сахарова анонсировал Российский союз молодежи. Гостям пообещали конкурсы, квесты и концерт, где выступят Бузова, Алексей Воробьев, Кристина Си, «Дискотека авария» и резиденты Comedy Club.

Ранее мэрия Москвы отклонила оппозиционное шествие по Тверской улице на 31 августа, в том числе – на проспекте Сахарова.

Протесты в Москве длятся с середины июля, участники акций требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, которым отказывали в регистрации по формальным причинам. В последнее время в Москве неожиданно анонсировались разные крупные фестивали за пару дней до запланированных дат акций. Таким образом провели «Бургерфест», «Шашлык Live» и Meat&Beat – 27 июля, 3 и 10 августа соответственно. Оба раза некоторые из заявленных музыкантов опровергали свое участие в них. У других информация о выступлениях появлялась за день-два до концерта. После этого, анонсируя очередной фестиваль на 17 августа, организаторы отказались огласить лайн-ап события.

 

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14:50 Москвичи сообщили об смс-рассылке с анонсом концерта на проспекте Сахарова 31 августа

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