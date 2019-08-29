К Кузахметову пришли органы опеки из-за обвинений в использовании ребенка как "живого" щита

К главному редактору «МК в Питере», кандидату в депутаты МО «Екатерингофский» Максиму Кузахметову 29 августа пришли представители органов опеки из-за публикации в муниципальной газете «Екатерингофский вестник», сообщил ЗАКС.Ру сам Кузахметов.

По его словам, визитеры – мужчина и женщина – сообщили, что пришли по заявлению граждан, поданному на основании статьи, в которой Кузахметова обвиняли в попытке якобы прикрыться ребенком от полицейских. Каких именно граждан, представители опеки не сказали, дав лишь понять, что обязаны проверить условия проживания детей. Кузахметов отказался с ними говорить.

Номер «Екатерингофского вестника» с упоминанием Кузахметова был опубликован 21 августа. В нем кандидата в муниципалы обвинили в том, что он якобы «целенаправленно толкал коляску под ноги сотрудникам полиции, чтобы пресечь их действия». Сам Кузахметов объяснил, что вместе с женой пришел в избирком с детьми подавать документы на регистрацию, поскольку их не с кем было оставить.

Газета «Екатерингофский вестник» издается за счет бюджета МО «Екатерингофский», который возглавляет Олег Смакотин.