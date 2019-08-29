Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:01

ГИК обязала ТИК 22 включать в резерв УИКов "яблочников"

фото ЗакС политика ГИК обязала ТИК 22 включать в резерв УИКов "яблочников"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 29 августа отменила решение территориальной избирательной комиссии №22 об отказе включать в резерв участковых избирательных комиссий представителей партии «Яблоко», передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что жалобу на решение ТИКа подал ее член Виктор Дорогостатский. При этом он может оспаривать только бездействие территориальной комиссии, пояснил Зацепа. Однако, получив информацию о неправомерном решении, ГИК может самостоятельно его отменить, добавил член Горизбиркома.

По его словам, ТИК отказался вносить «яблочников» в резерв, так как посчитал, что их должно было представить российское объединение партии, а не региональное отделение. Это ошибочное мнение ТИКа - петербургское отделения может рекомендовать своих членов УИК, пояснил Зацепа.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:23 ГИК объявил о начале работы участковых избиркомов в Петербурге

15:36 ИКМО "Черная речка" отказалась регистрировать Чупрунова, несмотря на решение суда

15:36 К Кузахметову пришли органы опеки из-за обвинений в использовании ребенка как "живого" щита

28 августа, 20:03 В МО “Урицк” кандидат от КПРФ подал в суд на соперницу из ЕдРа за фото детей и домов на листовках

28 августа, 18:40 Суд снял с выборов в МО "Балканский" мундепа МО №72

28 августа, 18:37 ЛДПР подала в суд на ИКМО с требованием зарегистрировать их кандидатов в мундепы

28 августа, 17:13 «Яблоко» проиграло в суде по иску об изменении закона о выборах муниципальных депутатов

28 августа, 17:08 Команда Черепанова передумала судиться за участие в выборах в МО "Купчино"

28 августа, 16:30 Либертарианская партия хочет провести в Петербурге "послевыборный" митинг 9 сентября

28 августа, 14:30 Голосовать на “дачных” участках в Псковской области хотят более 1200 человек

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:18 Новым премьер-министром Украины стал 35-летний Алексей Гончарук

18:01 ЛДПР планирует доверить руководство фракции в ЗакСе Павлу Иткину

17:56 Два жителя ХМАО получили штрафы за глумливое видео про Путина

17:26 Znak: Обмен Сенцова на Вышинского находится под личным контролем Путина и Зеленского   1

17:23 ГИК объявил о начале работы участковых избиркомов в Петербурге

16:54 Яшина в пятый раз арестовали на 10 суток   4

16:45 Членов ОНК не пустили в СИЗО, где может находиться Сенцов

16:23 Комитет по соцполитике попросил 3,1 млрд из бюджета на выплаты пенсионерам и ветеранам

16:20 Светова выпустили из спецприёмника после 30 суток ареста   4

16:01 ГИК обязала ТИК 22 включать в резерв УИКов "яблочников"

15:54 Петербург не будет платить субсидии по ЗСД в 2020 году

15:36 Муниципал: ИКМО "Черная речка" отказалась регистрировать Чупрунова, несмотря на решение суда   2

15:36 Муниципал: К Кузахметову пришли органы опеки из-за обвинений в использовании ребенка как "живого" щита   2

15:07 Глава комитета по промышленной политике Петербурга пообещал защищать городскую промышленность   1

14:50 Москвичи сообщили об смс-рассылке с анонсом концерта на проспекте Сахарова 31 августа

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru