Светова выпустили из спецприёмника после 30 суток ареста

Член Либертарианской партии Михаил Светов отбыл 30 суток административного ареста и сегодня, 29 августа, успешно покинул стены спецприёмника: в отличие от Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова его не стали вновь увозить в суд.

"Такое огромное количество людей мечтает жить за счет государства, я вот попробовал 30 суток, и хочу сказать, что у государства небо в клеточку. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, Россия будет свободной", - цитирует Светова "МБХ медиа".

Светова арестовали 31 июля из-за акции 16 июля на Трубной площади. Его задержали днем ранее после переговоров с мэрией: либертарианцы намеревались согласовать митинг 3 августа. Однако, когда власти предложили перенести мероприятие на проспект Сахарова, то организаторы заявку отозвали.

Либертарианец воспринял свой арест как акцию устрашения и "месть за отказ провести митинг", который "был желателен мэрии". На 3 августа в Москве был запланирован новый несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, которым отказали в регистрации.