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Новости

16:20

Светова выпустили из спецприёмника после 30 суток ареста

фото ЗакС политика Светова выпустили из спецприёмника после 30 суток ареста

Член Либертарианской партии Михаил Светов отбыл 30 суток административного ареста и сегодня, 29 августа, успешно покинул стены спецприёмника: в отличие от Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова его не стали вновь увозить в суд.

"Такое огромное количество людей мечтает жить за счет государства, я вот попробовал 30 суток, и хочу сказать, что у государства небо в клеточку. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, Россия будет свободной", - цитирует Светова "МБХ медиа".

Светова арестовали 31 июля из-за акции 16 июля на Трубной площади. Его задержали днем ранее после переговоров с мэрией: либертарианцы намеревались согласовать митинг 3 августа. Однако, когда власти предложили перенести мероприятие на проспект Сахарова, то организаторы заявку отозвали.

Либертарианец воспринял свой арест как акцию устрашения и "месть за отказ провести митинг", который "был желателен мэрии". На 3 августа в Москве был запланирован новый несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, которым отказали в регистрации.

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17:28    
Вот так вот в мэрию хoдить.

17:27    
Вот так вот в мэрию ходить.

16:53   Да по лицу видно:  
Глупый нахальный шпендрик. ИДИ РАБОТАЙ, балабол!!! Или школу еще не закончил, предки кормят?

16:23    
Зря выпустили прозападного гадёныша!

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