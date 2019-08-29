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Новости

16:54

Яшина в пятый раз арестовали на 10 суток

фото ЗакС политика Яшина в пятый раз арестовали на 10 суток

Незарегистрированного кандидата в депутаты столичной гордумы, оппозиционера Илью Яшина вновь - уже в пятый раз - суд арестовал на 10 суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП, уведомляет "Медиазона".

Политика признали виновным в организации массовой акции протеста, прошедшей в Москве 3 августа. Поводом для ареста послужила публикация Яшина в Twitter.

С конца июля Яшину назначали административный арест уже четыре раза - за публичные призывы к выходу на несогласованные акции протеста против отказа регистрировать его и его соратников на выборах в Мосгордуму. Сам политик сумел побывать отнюдь не на каждой из них, потому что лидеров протеста стало традицией задерживать до начала той или иной демонстрации.

Самые массовые задержания случились 27 июля: в руки силовиков попали около 1400 человек, включая случайных прохожих. Перед тем, как регулярно лишать Яшина свободы, встречая его у стен спецприемников после выхода, силовики проводили у него дома ночные обыски.

 

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18:06    
Беспредел!

17:50    
Путин-наш ПРЕЗИДЕНТ пожизненно! Крепкого здоровья ему во благо России! Если его менять, то только на нового Сталина!

17:27    
Предлагаю поставить вопрос о конституционности 3 и 4 срока Путина. Ведь получается он и его приспешники держат россиян за дурачков, оставаясь у власти уже 20 лет, а не 8  как должно быть по Конституции.

17:19   ))))  
У этого гаврика заело программный код, все время перезагружается.

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