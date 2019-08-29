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18:01

ЛДПР планирует доверить руководство фракции в ЗакСе Павлу Иткину

фото ЗакС политика ЛДПР планирует доверить руководство фракции в ЗакСе Павлу Иткину

Новый депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Иткин, вероятно, возглавит парламентскую фракцию ЛДПР. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам парламентарий. Он уточнил, что это предварительное решение партии.

Также Иткин отметил, что ему было бы интересно принять участие в работе бюджетно-финансового комитета. В последние дни августа он присутствует почти на всех совещаниях по проекту формирования бюджета Петербурга на 2020 год.

Напомним, мандат депутата достался Иткину в июле 2019 года, после того как экс-лидер фракции ЛДПР Олег Капитанов перешел на работу в Смольный.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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