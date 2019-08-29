Новым премьер-министром Украины стал 35-летний Алексей Гончарук

Верховная Рада назначила на должность премьер-министра Украины 35-летнего Алексея Гончарука, сообщается на сайте парламента.

Кандидатуру Гончарука депутатам предложил президент Украины Владимир Зеленский. «За» проголосовали 290 депутатов. На этом же заседании Верховная Рада выбрала спикера парламента: им стал Дмитрий Разумков, депутат от партии «Слуга народа». Ранее в этот же день в отставку ушло все прежнее правительство Украины.

Гончарук стал самым молодым премьер-министром Украины. До этого назначения он был замглавы офиса президента. Перед этим работал внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов и советником министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.