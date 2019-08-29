В 2020 году с общественного транспорта Петербурга исчезнет реклама

В грядущем году Смольный собирается очистить внешний вид маршрутного и общественного городского транспорта от рекламы, закрепив соответсвующую инициативу на законодательном уровне, заявил руководитель комитета по транспорту Александр Головин.

Запрет на размещение рекламных предложений будет прописан также и в условиях конкурсов, которые будут размещены на портале госзакупок. Головин, как пишет 78.ru, уведомил собрашихся, что, по его ведому, "транспорт в городе должен быть узнаваем, а не залеплен с ног до головы объявлениями".

Также, напомнил Головин, на данный момент правительство города в кооперации с профильными ведомствами выбирают новый - официальный - цвет для наземного общественного транспорта.

Добавим, Смольный недавно выказывал желание избавиться от маршруток.