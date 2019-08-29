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18:45

В ОНК Москвы сообщили о переводе в СИЗО "Лефортово" украинского журналиста Сущенко

фото ЗакС политика В ОНК Москвы сообщили о переводе в СИЗО "Лефортово" украинского журналиста Сущенко

Украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в России по обвинению в шпионаже, доставили в СИЗО «Лефортово» в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

По словам Мельникова, всего в изоляторе оказалось 30 осужденных, в том числе 24 украинских моряка, арестованных после инцидента в Керченском проливе. В изоляторе оказались граждане Украины Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, и Евгений Панов. Также источники сообщали о переводе в Москву режиссера Олега Сенцова.

В 2018 году суд приговорил Сущенко, корреспондента агентства «Укринформ», к 12 годам колонии по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Его обвиняли в сборе секретных данных о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России.  

В Верховной Раде Украины заявили, что экстрадиция состоится завтра, 30 августа. Накануне суд в Киеве освободил российского журналиста Кирилла Вышинского под личное поручительство. Предполагается, что его могут обменять на Сенцова.

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