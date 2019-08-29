Задержанного в Минске участника акции 27 июля вышлют и запретят 10 лет посещать Белоруссию

Демонстранта Никиту Чирцова, принимавшего участие в протестной акции в Москве 27 июля и накануне задержанного в Минске, в ближайшее время депортируют из Белоруссии, запретив в течение 10 лет въезжать на территорию государства, пишет "Еврорадио", ссылаясь на заявление местного МВД.

Власти страны сообщили, что Чирцов находится в международном розыске, не уточнив, впрочем, по какой причине. Задерживавшие молодого человека милиционеры уведомляли его, что это может быть связано со столичными протестами.

На данный момент сведений о том, где он может быть, у правозащитников нет. В отделе милиции Минске, куда Чирцова доставили после задержания, адвокату Татьяне Лишанкиной поведали, что его перевели в изолятор временного содержания, в котором его также найти не удалось.

Известно, что ранее за участие в акции 27 июля Чирцова уже штрафовали.

Всего в тот день задержали почти 1400 человек, которые вышли на улицы Москвы, чтобы поддержать снятых с выборов в Мосгордуму кандидатов. Сотрудники полиции и ОМОН вели себя грубо: мирные граждане получили увечья от использования спецсредств. После мероприятия возбудили уголовное дело о "массовых беспорядках".