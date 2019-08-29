Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:50

Задержанного в Минске участника акции 27 июля вышлют и запретят 10 лет посещать Белоруссию

фото ЗакС политика Задержанного в Минске участника акции 27 июля вышлют и запретят 10 лет посещать Белоруссию

Демонстранта Никиту Чирцова, принимавшего участие в протестной акции в Москве 27 июля и накануне задержанного в Минске, в ближайшее время депортируют из Белоруссии, запретив в течение 10 лет въезжать на территорию государства, пишет "Еврорадио", ссылаясь на заявление местного МВД.

Власти страны сообщили, что Чирцов находится в международном розыске, не уточнив, впрочем, по какой причине. Задерживавшие молодого человека милиционеры уведомляли его, что это может быть связано со столичными протестами.

На данный момент сведений о том, где он может быть, у правозащитников нет. В отделе милиции Минске, куда Чирцова доставили после задержания, адвокату Татьяне Лишанкиной поведали, что его перевели в изолятор временного содержания, в котором его также найти не удалось.

Известно, что ранее за участие в акции 27 июля Чирцова уже штрафовали.

Всего в тот день задержали почти 1400 человек, которые вышли на улицы Москвы, чтобы поддержать снятых с выборов в Мосгордуму кандидатов. Сотрудники полиции и ОМОН вели себя грубо: мирные граждане получили увечья от использования спецсредств. После мероприятия возбудили уголовное дело о "массовых беспорядках".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:00 Петербургский митинг против мусорного полигона в Шиесе завершился

20:55 Росстат заплатил более 64 млн рублей за несуществующее приложение

20:23 В мэрии Москвы подтвердили смс-рассылку с анонсом концерта на проспекте Сахарова 31 августа

19:56 Афиши Фейса убирают с улиц Москвы после его выступления на митинге 10 августа   1

19:34 Муниципал: «Яблоко» пытается отозвать своих кандидатов в мундепы в МО «Черная речка»

19:28 Митинг в защиту Шиеса начался в Петербурге

19:24 Смольный согласовал "послевыборный" митинг 10 сентября на площади Ленина

19:05 Муниципал: Пивоварова пытаются снять с выборов из-за постов в соцсетях   1

18:50 Задержанного в Минске участника акции 27 июля вышлют и запретят 10 лет посещать Белоруссию

18:45 В ОНК Москвы сообщили о переводе в СИЗО "Лефортово" украинского журналиста Сущенко

18:30 В 2020 году с общественного транспорта Петербурга исчезнет реклама

18:18 Новым премьер-министром Украины стал 35-летний Алексей Гончарук

18:01 ЛДПР планирует доверить руководство фракции в ЗакСе Павлу Иткину

17:56 Два жителя ХМАО получили штрафы за глумливое видео про Путина

17:26 Znak: Обмен Сенцова на Вышинского находится под личным контролем Путина и Зеленского   4

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru