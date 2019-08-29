«Яблоко» пытается отозвать своих кандидатов в мундепы в МО «Черная речка»

«Яблоко» решило отозвать четверых кандидатов в муниципальные депутаты, которые выдвинулись в МО «Черная речка». Об этом ЗАКС.Ру сообщила глава петербургского отделения партии Екатерина Кузнецова. В партии считают, что кандидаты могут быть связаны с городской администрацией.

По ее словам, «Яблоко» отзывает Константина Самсонова, Даниила Ильясова, Олега Иванова и Ильгиза Гилажева. Один из них шел первым подавать документы и должен был сдать партийные бумаги, которые нужны для регистрации других кандидатов от «Яблока», заявила Кузнецова. Она добавила, что позже ИКМО сказала, что не получала никаких партийных документов, а выдвиженец отказался предоставить доказательства обратного.

- Там в «Черной речке» достаточно сложная и долгая история была, когда они сдавали документы. Все присутствовавшие остальные кандидаты заметили, что эти четверо очень активно и доброжелательно взаимодействовали с избирательной комиссией муниципального образования «Черная речка»: входили без очереди, им позволяли менять документы. У всех четверых мы просили представить свои описи, чтобы доказать, что необходимые документы были сданы - они нам отказались их представить. Мы их не отзывали ровно до того момента, пока у нас оставались ещё какие-то шансы зарегистрировать всех остальных кандидатов, - рассказала глава регионального отделения партии.

Она сообщила, что «Яблоко» проверяло перечисленных четырех кандидатов перед выдвижением, но не нашло никаких проблем. Сейчас партия выяснила, что четверка кандидатов является подставной и связана с местной администрацией.

- Произвели некие изыскания в интернете. Нашли, что все эти четыре замечательных молодых человека состояли в молодежном совете при администрации. И, как я понимаю, это какая-то там близкая к администрации организованная группа молодежи. Это было только в кэшах, информация была потерта, на сайте администрации поменяны… - рассказала Кузнецова.

Она уточнила, что бюро партии решило снять перечисленных четырех кандидатов с выборов. Однако, ИКМО «Черная речка» отказывается принимать документ об отзыве выдвиженцев, сообщила глава регионального отделения.

Председатель ИКМО Михаил Доброхотов в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что ничего не знает об отзыве «яблочников». По его словам, ему ещё ничего не докладывали.

Партия подала жалобу на ИКМО «Черная речка» в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, сказала Кузнецова. Об этом же ЗАКС.Ру рассказала член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская. Она сообщила, что жалоба поступила в Горизбирком вечером 28 августа. Рабочая группа по жалобам рассмотрена обращение «яблочников» в первой половине дня 29 августа и рекомендовала обязать ИКМО принять отзыв кандидатов, поделилась Покровская.

Она предложила внести решение по жалобе в повестку дня на заседании ГИКа 29 августа, где присутствовал корреспондент ЗАКС.Ру. Член Горизбиркома от «Яблока» отметила, что проект решения уже готов. Ее поддержали двое коллег: Екатерина Фесик от «Справедливой России» и Николай Левшин от КПРФ. Воздержался член ГИК Дмитрий Краснянский, остальные большинством проголосовали против принятия решения по жалобе «Яблока» на ИКМО «Черная речка». Председатель Горизбиркома Виктор Миненко заявил, что вопрос можно рассмотреть и на следующем заседании.

ЗАКС.Ру не удалось найти в интернете информацию на двух перечисленных кандидатов. При этом, согласно данным сайта администрации губернатора, полный тезка Гилажева Ильгиза Артуровича работает в пресс-службе Петроградского района. Помимо этого, из документов Молодежного совета при администрации Петроградского района за 5 июня 2019 года следует, что полный тезка Самсонова Константина Сергеевича входит в состав этого совета.

По данным ГАС «Выборы» на 29 августа, от партии «Яблоко» в МО «Черная речка» зарегистрированы два кандидата. Это Ильгиз Гилажаев и Даниил Ильясов.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.