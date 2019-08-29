В мэрии Москвы подтвердили смс-рассылку с анонсом концерта на проспекте Сахарова 31 августа

Департамент информационных технологий мэрии Москвы подтвердил факт рассылки смс-сообщений москвичам с приглашением на фестиваль 31 августа на проспекте Сахарова, пишут «Ведомости».

По словам представителей департамента, это было сделано по просьбе Российского союза молодежи, который выступает организатором фестиваля.

Об смс-рассылке стало известно 29 августа. Москвичей призвали «не проспать тусу». РСМ до этого анонсировал фестиваль «PROлето». Мэрия Москвы отказалась согласовывать все заявки на проведение акций протеста 31 августа.

Протесты в Москве длятся с середины июля, участники акций требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, которым отказывали в регистрации по формальным причинам. В последнее время в Москве неожиданно анонсировались разные крупные фестивали за пару дней до запланированных дат акций. Таким образом провели «Бургерфест», «Шашлык Live» и Meat&Beat – 27 июля, 3 и 10 августа соответственно. Оба раза некоторые из заявленных музыкантов опровергали свое участие в них. У других информация о выступлениях появлялась за день-два до концерта. После этого, анонсируя очередной фестиваль на 17 августа, организаторы отказались огласить лайн-ап события.