Росстат заплатил более 64 млн рублей за несуществующее приложение

Росстат потратил около 64,5 млн рублей на разработку мобильного приложения, которое не было создано, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные проверки Счетной палаты.

Ведомство заключило контракт с ЗАО «Ланит» на обновление дизайна сайта, внедрение единой схемы управления контента и создание мобильного приложения для iOS и Android. Однако инспекторы не нашли приложения в App Store и Google Play.

Представители Росстата заявили, что ведут «технический диалог» с представителями операционных систем и рассчитывают, что приложения появятся в магазинах программ в ближайшее время.

«Мы рассчитываем, что в скором времени уже разработанное мобильное приложение, позволяющее получить оперативный доступ к показателям, рассчитываемым службой, будет соответствовать всем требованиям Google и Apple и появится в Google Play и App Store», - заявили в Росстате, добавив, что контракт был заключен при прежнем руководстве службы.