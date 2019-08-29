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29 августа, 21:15

Беглов потратил на свою избирательную кампанию 28,3 млн рублей

фото ЗакС политика Беглов потратил на свою избирательную кампанию 28,3 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия опубликовала отчеты кандидатов в губернаторы о состоянии их избирательных счетов на 26 августа.  Всего бюджет четырех претендентов на пост градоначальника составил 94,4 млн рублей. 

Больше всего средств оказалось в фонде самовыдвиженца Александра Беглова - 59,27 млн рублей. В начале августа его бюджет составлял 58,4 млн рублей. В отчете приводятся сведения о 44 компаниях, перечисливших врио губернатора Петербурга суммы свыше 25 тысяч рублей. Так, 23 юрлица пожертвовало в фонд кандидата по миллиону рублей. Всего от компаний Беглову поступило 29,9 млн рублей. Кроме того, еще 78 граждан перечислили врио губренатора 28,3 млн рублей. Из этих средств к 26 августа Александр Беглов успел потратить 28,3 млн рублей. 

Кандидат от КПРФ Владимир Бортко за время кампании собрал 17,5 млн рублей, что на 4,5 млн больше, чем было указано в отчете от 5 августа. Из этих средств он уже израсходовал 16,4 млн рублей. В отчете, опубликованном Горизбиркомом, нет данных о юрлицах или гражданах, отправивших Бортко более 20 тысяч рублей. 

Представитель "Справедливой России" Надежда Тихонова успела до 26 августа потратить на свою кампанию 10,1 млн рублей. Всего в ее избирательный фонд поступило 12,38 млн рублей. Из них 200 тысяч Тихонова получила от ООО "Энергетик" и 6,38 млн рублей от 14 граждан. При этом в отчете от 5 августа у Тихоновой в бюджете было указано лишь 2,5 млн рублей. 

Самый скромный избирательный фонд у Михаила Амосова, выдвинутого "Гражданской платформой" - 5,27 млн рублей. Из этой суммы кандидат уже потратил на кампанию 4,18 млн рублей. В отчете указано, что 1 млн рублей Амосову перечислило АО "МБНПК "Цитомед" и 3,26 млн поступили на его счет от девяти поддерживающих его граждан. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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29 августа, 23:23    
Беглов ещё с волонтёрами не расплатился. Моя знакомая делала поквартирный обход и собирала наказы жителей, потом сдавала анкеты  в штаб Беглова. Работала без всякого договора. За работу должны заплатить 30 000 руб. Но пока не заплатили. Говорю ей, что раз без договора, то мимо избирательного счёта и, возможно, вообще кинет с оплатой. Спорю на рубль, что кинет!

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