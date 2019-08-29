Беглов потратил на свою избирательную кампанию 28,3 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия опубликовала отчеты кандидатов в губернаторы о состоянии их избирательных счетов на 26 августа. Всего бюджет четырех претендентов на пост градоначальника составил 94,4 млн рублей.

Больше всего средств оказалось в фонде самовыдвиженца Александра Беглова - 59,27 млн рублей. В начале августа его бюджет составлял 58,4 млн рублей. В отчете приводятся сведения о 44 компаниях, перечисливших врио губернатора Петербурга суммы свыше 25 тысяч рублей. Так, 23 юрлица пожертвовало в фонд кандидата по миллиону рублей. Всего от компаний Беглову поступило 29,9 млн рублей. Кроме того, еще 78 граждан перечислили врио губренатора 28,3 млн рублей. Из этих средств к 26 августа Александр Беглов успел потратить 28,3 млн рублей.

Кандидат от КПРФ Владимир Бортко за время кампании собрал 17,5 млн рублей, что на 4,5 млн больше, чем было указано в отчете от 5 августа. Из этих средств он уже израсходовал 16,4 млн рублей. В отчете, опубликованном Горизбиркомом, нет данных о юрлицах или гражданах, отправивших Бортко более 20 тысяч рублей.

Представитель "Справедливой России" Надежда Тихонова успела до 26 августа потратить на свою кампанию 10,1 млн рублей. Всего в ее избирательный фонд поступило 12,38 млн рублей. Из них 200 тысяч Тихонова получила от ООО "Энергетик" и 6,38 млн рублей от 14 граждан. При этом в отчете от 5 августа у Тихоновой в бюджете было указано лишь 2,5 млн рублей.

Самый скромный избирательный фонд у Михаила Амосова, выдвинутого "Гражданской платформой" - 5,27 млн рублей. Из этой суммы кандидат уже потратил на кампанию 4,18 млн рублей. В отчете указано, что 1 млн рублей Амосову перечислило АО "МБНПК "Цитомед" и 3,26 млн поступили на его счет от девяти поддерживающих его граждан.

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