«Деградация культуры в культурной столице»: Откровения Константина Сухенко

Глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко 29 августа эмоционально выступил в Законодательном собрании, рассказав, что культурной столице не хватает денег не только на развитие новых писателей и композиторов, но и на ремонт театров и библиотек. Он официально попросил увеличить бюджет его ведомства на 10 млрд рублей, а после, в кулуарах, назвал свою просьбу «мечтой» и признался, что был бы рад любой дополнительной помощи.

Спокойные чтения

В Законодательном собрании продолжаются «нулевые чтения» бюджета Петербурга на 2020 год. Следом за главами районов свои дополнительные потребности озвучивают председатели комитетов Смольного. В этом году процедура проходит спокойно. С большинством предложений чиновников депутаты соглашаются, а дискуссии возникают редко. Например, член фракции «Единая Россия» Андрей Васильев долго не мог понять, почему комитет по вопросам законности просит 22 млн рублей на организацию пропускных пунктов на Крестовском острове в дни Евро-2020, если двумя годами раньше такие же пункты делали к чемпионату мира.

- Вы меня, конечно, извините, но это же не презервативы. Они же не одноразово используются. У нас только в прошлом прошел чемпионат мира, который на 300% обеспечивал безопасность. Куда это все делось? – удивился Васильев.

Зампред комитета Александр Шевченко в ответ уверял, что необходимое оборудование не приобреталось, а было арендовано городом.

- Сомнения берут, - отреагировал на это объяснение единоросс Юрий Гладунов.

Член КПРФ Ирина Иванова упрекала председателя комитета по промышленной политике Юрий Калабина в том, что тот не отстаивает городские производственные объекты. Иванова припомнила территорию завода «Светлана», отданную под строительство жилья.

- Не могу комментировать, почему вы подумали, что комитет как-то ослабил или ослабит свои позиции в дальнейшем. Поверьте, не ослабит. Все переносы промышленных предприятий, изменения назначения зон будут рассматриваться отдельно после тщательной проработки. Мы против любых скоропалительных решений в этом вопросе, - заверил Калабин.

Но эти словесные перепалки были скорее исключениями. В целом, обстановка в Белом зале Мариинского дворца, где проходили совещания по бюджету, была позитивной и добродушной. Значительно выделялся на общем фоне только доклад председателя комитета по культуре Константина Сухенко. За выделенные ему 10 минут он, в отличие от коллег, крайне мало сказал об итогах работы и конкретных потребностях, описав ситуацию в вверенной ему сфере в целом. Доклад получился печальным.

Зависшие остатки на счетах

В 2019 году Смольный выделил на культуру 17 млрд рублей. По словам Сухенко, этих денег не хватает не только на развитие, но и на должное поддержание подведомственных учреждений. Он отметил, что из 120 таких учреждений 58 подали заявки на капитальный ремонт.

- С точки зрения достоинства Петербурга и лица культуры города, туда бывает стыдно приводить людей, - добавил чиновник.

Проект бюджета на 2020 год предусматривает для комитета еще меньше – 14 млрд рублей. Сухенко допустил, что расходы на культуру могут увеличить до 16 млрд за счет уступок комитета финансов и поправки Заксобрания. При этом только для нормального существования, «безо всяких взлетов и прорывов», комитету нужно 18-19 млрд рублей, отметил чиновник. Он заявил, что такой тяжелой ситуации с деньгами на культуру в городе на его памяти еще не было.

- Мы не строим ни музыкальные школы детские, ни школы эстетического воспитания, мы не строим новые театры, не строим новые библиотеки, не устраиваем крупные праздники, – перечислил Сухенко. – У нас много праздников. Но все они малобюджетные и проигрывают не только Москве, но и многим регионам… Сверхкрупный ремонт выполнен по фасадам Михайловского театра. Но это всего лишь фасад. Оборудование у нас устаревшее, люди работают на компьютерах, которые больше похожи на счетные машинки – к сожалению, вот такая ситуация. Мы не закупаем оборудование, не строим новые объекты.

В качестве дополнительных потребностей комитета Сухенко запросил чуть больше 10 млрд рублей. Половину из этих средств планируется потратить на ремонт подконтрольных объектов, в том числе Конюшенного ведомства, музея Достоевского, детской музыкальной школы имени Андреева и других. Заместитель председателя комитета финансов Сергей Дёмин согласился, что на ремонтные работы средства нужно выделить. Вместе с тем он заметил, что каждый год у учреждений культуры растут остатки на счетах.

- Остатки как субсидий на госзадания, так и от доходов от платных услуг. Все последние 10 лет они только растут, - поделился Дёмин.

Сухенко возразил, что все эти деньги все равно осваиваются, а остатки формируются в том числе и из-за того, что дополнительные средства приходят в комитет только после ноябрьской корректировки бюджета.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Юлия Русакова отметила, что финансовая дисциплина в подведомственных комитету учреждениях «не на уровне» и раз на культуру не хватает денег, им стоило бы более скрупулезно выполнять все предписания.

-У комитета по культуре очень большая сеть подведомственных учреждений. Когда мы проверяем их, мы видим много нарушений по госзаданиям. Отсюда и деньги неисполненные, которые висят на счетах. Когда мы провели Государственный музей истории Санкт-Петербурга, аудит закупок, буквально по всем позициям [обнаружили] нарушения: от процедурных до завышения стоимости, - заявила Русакова.

- Ну не всегда поддается муза бухгалтерскому учету, - тут же разрядил обстановку зампред бюджетно-финансового комитета ЗакСа Андрей Васильев.

Миллиарды мечты

Глава комитета по культуре был прозаичнее. После совещания он сообщил журналистам, что озвученные КСП недостатки не носят криминального характера:

- Эта не та ситуация, когда все украли и все рухнуло. Сегодня достаточно сложно работать в реальном секторе экономики. Достаточно много законов, которые сложно исполнять.

Перед тем как покинуть Мариинский дворец, чиновник еще долго рассуждал в коридоре ЗакСа о «деградации культуры в культурной столице»:

- Мы видим, что у нас проваливается кинопроизводство в городе – не только вследствие финансовых проблем «Ленфильма». Мы видим, что у нас фактически не поддерживается литературный процесс в городе. У нас нет писателей. Гранин ушел, кто пришел на его место? Уходят и композиторы. Все эти вещи при разумной бюджетной политике поддаются развитию, а не только поддержанию. Я часто слышу разговоры о том, что эти процессы объективные, что это глобальный процесс, но если бы занимались ее развитием, то мы смогли бы сделать для нее гораздо больше.

Дополнительные десять миллиардов рублей, которые он сам только что попросил у города, Сухенко назвал «мечтой». И отметил, что был бы рад и четырем.

- Хотя бы сведем концы с концами, - добавил глава комитета по культуре.

Сергей Еремеев

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