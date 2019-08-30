Невзоров приветствует меры по идентификации росгвардейцев

Публицист Александр Невзоров нашел полезной для общества инициативу, согласно которой бойцы Росгвардии обязаны носить на видном месте своей формы идентификационный номер.

"Первые два месяца вся эта публика, которая так любит винтить детей и лупить женщин, будет чувствовать себя как в бане, голой", - с одобрением предположил он в эфире телеканала "Дождь".

По его убеждению, для жестокости росгвардейцев на митингах, к которой летом 2019 года уже успели привыкнуть москвичи, нет ни малейших причин. Выглядят они во время разгонов как "пришельцы".

"Так вели бы себя какие-то кремниевые формы жизни, которые в жизни даже в руках не держали ни одной книги, не слышали ни одной колыбельной и не знают, что на Земле существует цивилизация", - гласит метафора Невзорова.

В Госдуму соответствующий законопроект поступил 25 августа. Его внес член Совета Федерации Владимир Лукин. Днем позже его поддержал петербургский омбудсмен Александр Шишлов.

Работа правоохранителей на нескольких акциях протеста в Москве вызвала много вопросов. На несогласованных митингах 27 июля и 3 августа были задержаны свыше 1000 человек в каждый из дней, в общей сложности около сотни получили травмы при задержании и применении полицейскими и росгвардейцами спецсредств. О наказаниях кого бы то ни было за неоправданную жестокость пока ничего известно, зато против митингующих возбудили уголовное дело о массовых беспорядков, по которому отправили в СИЗО уже два десятка человек.

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