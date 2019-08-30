Росгвардейцам выдадут видеорегистраторы

Бойцов Росгвардии, в том числе работающих на массовых мероприятиях, оснастят видеорегистраторами, заявил в интервью ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.

По словам Золотова, видеорегистраторы планируется использовать «для фиксации обстановки во время несения службы». Вести такую съемку бойцы будут при работе на массовых мероприятиях, проведении спецопераций ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при работе вневедомственной охраны по сигналам с объектов. Видеорегистраторы станут элементом снаряжения, пояснил Золотов.

Также согласовывается проект приказа об утверждении нагрудного знака бойца Росгвардии, добавил Золотов. По его словам, для этого потребуются «серьезные дополнительные меры по защите персональных данных сотрудников и военнослужащих, кто принимает участие в специальных операциях по задержанию особо опасных преступников, в проведении контртеррористических мероприятий». Золотов подчеркнул, что некоторые бойцы и их семьи получают угрозы.

Ранее сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который обяжет полицейских и бойцов Росгвардии носить идентификационный номер на видном месте обмундирования. Инициативу поддержал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

Такая идея появилась после работы правоохранителей на нескольких акциях протеста в Москве. На несогласованных митингах 27 июля и 3 августа были задержаны свыше 1000 человек в каждый из дней, в общей сложности около сотни получили травмы при задержании и применении полицейскими и росгвардейцами спецсредств. О наказаниях правоохранителей пока ничего известно, но в отношении митингующих возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

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