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10:40

Комитет по экономической политике попросил 340 млн рублей на единую карту петербуржца

фото ЗакС политика Комитет по экономической политике попросил 340 млн рублей на единую карту петербуржца

Дополнительная финансовая потребность комитета по экономической политике на 2020 год составила 400 млн рублей, 340 млн из которых – на сопровождение единой карты петербуржцев, сообщил глава ведомства Валерий Москаленко в ходе «нулевых чтений» городского бюджета.

Он отметил, что в первом квартале 2020 года комитет планирует запустить мобильное приложение единой карты. Кроме того, у нее, по словам Москаленко, появится девять дополнительных сервисов. В частности, позволяющий отслеживать льготы и сервис для волонтеров.

Также чиновник добавил, что на конец августа продали заявку на получение карты 186 тысяч человек. 185 тысяч уже получили.

– 54% из этих людей приходится на возрастную категорию от 45 лет и старше, – сказал Москаленко.

Он также отметил, что город надеется сотрудничать по проекту единой карты с 80% торговых сетей. В настоящее время идут переговоры с сетями магазинов «Лентой» и «Окей», подчеркнул Москаленко.

Единую карту петербуржцев стали выдавать к лету 2019 года ВТБ, Сбербанк и банк «Санкт-Петербург». Массовое внедрение планировалось запустить еще при экс-губернаторе Георгии Полтавченко.

Этой картой можно оплачивать покупки в магазинах, медицинские услуги, проезд в общественном транспорте. Можно также получать на нее зарплату и пенсию и пользоваться ей как полноценным документом, удостоверяющим личность.

Сергей Еремеев

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