Комитет по экономической политике попросил 340 млн рублей на единую карту петербуржца

Дополнительная финансовая потребность комитета по экономической политике на 2020 год составила 400 млн рублей, 340 млн из которых – на сопровождение единой карты петербуржцев, сообщил глава ведомства Валерий Москаленко в ходе «нулевых чтений» городского бюджета.

Он отметил, что в первом квартале 2020 года комитет планирует запустить мобильное приложение единой карты. Кроме того, у нее, по словам Москаленко, появится девять дополнительных сервисов. В частности, позволяющий отслеживать льготы и сервис для волонтеров.

Также чиновник добавил, что на конец августа продали заявку на получение карты 186 тысяч человек. 185 тысяч уже получили.

– 54% из этих людей приходится на возрастную категорию от 45 лет и старше, – сказал Москаленко.

Он также отметил, что город надеется сотрудничать по проекту единой карты с 80% торговых сетей. В настоящее время идут переговоры с сетями магазинов «Лентой» и «Окей», подчеркнул Москаленко.

Единую карту петербуржцев стали выдавать к лету 2019 года ВТБ, Сбербанк и банк «Санкт-Петербург». Массовое внедрение планировалось запустить еще при экс-губернаторе Георгии Полтавченко.

Этой картой можно оплачивать покупки в магазинах, медицинские услуги, проезд в общественном транспорте. Можно также получать на нее зарплату и пенсию и пользоваться ей как полноценным документом, удостоверяющим личность.

Сергей Еремеев