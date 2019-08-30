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11:19

СМИ: К разгонам митингов в Москве привлекут казаков и ветеранов Донбасса

фото ЗакС политика СМИ: К разгонам митингов в Москве привлекут казаков и ветеранов Донбасса

Администрация президента собирается привлечь казаков и ветеранов боевых действий на Донбассе к разгону акций протеста в Москве, пишет «Медуза» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, участие в этом примут, в том числе, члены «Союза ветеранов Донбасса» и казаки из «Центрального казачьего войска». Утверждается, что инициатива исходит от администрации президента, но деньги на подобный проект пока не выделены. В АП заявили, что «не занимаются такими вопросами».

Источник, который ранее организовывал акции уличного сопротивления оппозиции, заявил, что деньги на проект не выделены, поскольку неизвестны даты митингов, в которых будут участвовать казаки и ветераны Донбасса.

«Средства выделяются перед мероприятием: люди выходят – деньги платятся. Иначе [исполнители] возьмут, пропьют, а потом скажут: ну, вот не вышли эти прошмандовки, вы сами виноваты, дайте еще», – приводятся слова источника.

Протесты в Москве длятся с середины июля, участники акций требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, которым отказывали в регистрации по формальным причинам. Самые крупные несогласованные митинги состоялись 27 июля и 3 августа. В каждый из дней правоохранители задержали свыше 1000 человек. Применялись спецсредства, около сотни участником акций получили травмы.

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11:58    
Можно, конечно, вместо Росгвардии для разгона прозападных мразей задействовать в качестве альтернативы казаков с нагайками, донбассцев с боевым опытом, чеченцев с острыми кинжалами, "Ночных волков" на бешеной скорости, работяг с заводов и тд. Каждому за поимку русофоба и нейтрализацию выдавать премию, а то и квартиры бунтовщиков с московской пропиской! Всё можно сделать, была бы политическая воля!!!

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