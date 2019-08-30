Смольный планирует увеличить проезд в метро до 47 рублей

Комитет по транспорту ожидает, что тарифы на общественный транспорт в 2020 году вырастут на 3,7%, сообщил 30 августа председатель ведомства Александр Головин во время «нулевых чтений» бюджета Петербурга на 2020 год.

Заместитель Головина Олег Матвеев уточнил, что комитет рассчитывал свои потребности на 2020 год, исходя из того, что проезд в петербургском метрополитене будет стоить 47 рублей, а на на наземном транспорте - 42 рубля.

В настоящее время проезд в «подземке» обходится в 45 рублей, а на наземном общественном транспорте - 40 рублей.

Сергей Еремеев