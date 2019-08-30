Архангельск возглавил список самых грязных городов

Портал Domofond.ru, посвященный недвижимости, составил рейтинг российских городов, в котором они расставлены по уровню чистоты. На рейтинг ссылается "Российская газета". В нем представлены города-миллионники, а спросили о том, насколько качественно они убраны, более чем у 90 тысяч человек.

Тройку лидеров составили Губкин (Белгородская область), чеченская столица Грозный и Гурьевск (Калининградская область).

Самым грязным городом оказался Архангельск.

Средний уровень чистоты респонденты по всей стране оценили, каждый в своем городе, на шесть баллов из десяти.

Что касается отдельно городов-миллионников, то чище всех люди считают российскую столицу. Петербург в первую тройку не вошел.