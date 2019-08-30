Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

13:28

ЦИК попросил не цитировать "либеральное" интервью Памфиловой для Associated Press

фото ЗакС политика ЦИК попросил не цитировать "либеральное" интервью Памфиловой для Associated Press

Пресс-служба Центризбиркома выступила с просьбой не цитировать на русском языке интервью, которое глава ведомства Элла Памфилова дала агентству Associated Press. Об этом сигнализировал в Facebook журналист Василий Вайсенберг.

"Данная публикация некорректна и по целому ряду аспектов искажает суть сказанного", - полагают в ЦИК.

Фрагменты из интервью, вышедшего накануне, 29 августа, тем не менее, цитирует "Медуза". В нем чиновница говорит о своеобразной пользе скандальной кампании в Мосгордуму: с ее точки зрения, произошедшее лишний раз говорит о назревших изменениях в выборном законодательстве и должно эти изменения ускорить.

Напомним, что с выборов в Мосгордуму независимых кандидатов сперва сняли, а потом начали их регулярно сажать по спецприемникам из-за того, они организуют регулярные митинги, не спрашивая разрешения у мэрии. Илью Яшина посадили в камеру уже в пятый раз подряд.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:40    
13:33 В эту ловушку пытаются заманить народ России его враги. Военно-полицейский режим - путь к фашизму, кровавым переворотам, гражданской войне и распаду страны.

14:44    
Вопрос, зачем нужна эта сила и мощь если она сохраняет военно-полицейский режим? Это все равно что самый сильный концлагерь.

13:33    
Выборы в России надо отменить и ввести военно-полицейский режим! Тогда России не будет равных в мире по силе и мощи!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:43 Трех активистов "Весны" задержали у Адмиралтейства   2

15:21 СМИ: Сенцов остается в спецблоке СИЗО "Бутырка"

14:30 Муниципал: Кена сняли с выборов из-за "разжигания социальной розни" и поста о "черной" агитации

14:27 На повышение рейтинга канала “Санкт-Петербург” попросили 150 млн рублей из бюджета

14:23 Начальника новосибирской колонии задержали по подозрению в получении 1,3 млн рублей

14:00 Чиновники признали незаконным заваливание отходами карьера в поселке им. Свердлова

13:45 Муниципал: Суд прекратил дело о мелком хулиганстве против Полины Костылевой

13:43 Комитет по благоустройству Петербурга попросил 5,6 млрд рублей на содержание дорог

13:39 Макаров объяснил, что такое генетический блокадный код   9

13:36 Суд отказал в жалобе дизайнеру, которому сломали ногу при задержании до митинга в Москве   4

13:28 ЦИК попросил не цитировать "либеральное" интервью Памфиловой для Associated Press   3

13:05 Архангельск возглавил список самых грязных городов

12:54 Муниципал: Суд отказался снимать с выборов Пивоварова из-за постов в соцсети

12:44 Смольный планирует увеличить проезд в метро до 47 рублей

12:27 В спецприемнике Яшин понял, что "системные либералы" хуже единороссов   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru