ЦИК попросил не цитировать "либеральное" интервью Памфиловой для Associated Press

Пресс-служба Центризбиркома выступила с просьбой не цитировать на русском языке интервью, которое глава ведомства Элла Памфилова дала агентству Associated Press. Об этом сигнализировал в Facebook журналист Василий Вайсенберг.

"Данная публикация некорректна и по целому ряду аспектов искажает суть сказанного", - полагают в ЦИК.

Фрагменты из интервью, вышедшего накануне, 29 августа, тем не менее, цитирует "Медуза". В нем чиновница говорит о своеобразной пользе скандальной кампании в Мосгордуму: с ее точки зрения, произошедшее лишний раз говорит о назревших изменениях в выборном законодательстве и должно эти изменения ускорить.

Напомним, что с выборов в Мосгордуму независимых кандидатов сперва сняли, а потом начали их регулярно сажать по спецприемникам из-за того, они организуют регулярные митинги, не спрашивая разрешения у мэрии. Илью Яшина посадили в камеру уже в пятый раз подряд.