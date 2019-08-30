Макаров объяснил, что такое генетический блокадный код

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что понятие «генетический блокадный код» используется, чтобы показать культурную преемственность поколений, в частности «передачу биологических и природно-исторических, морально-волевых качеств».

По словам Макарова, этот «код» появился благодаря «неистощимой энергии жизни миллионов жителей» осажденного в ходе Великой Отечественной войны Ленинграда и проявился в «сходстве, родстве характеров» жителей Петербурга. В пример того, как жители блокадного Ленинграда переносили тяжелые военные условия, он привел посещение ими библиотек и театров, проведение футбольных матчей.

«Как великие лишения рождают изобилие души и талантов? Блокадный код – в нем жизнь, в нем милосердие, в нем стойкость, достоинство и великая любовь к городу-герою Ленинграду. Эти качества утвердились как основа ленинградского-петербургского сознания, характера и духа», – заявил Макаров.

«Генетический блокадный код – это бессмертный донор патриотизма для России и пример для всего человечества», – убежден спикер ЗакСа.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. На момент ее начала в городе находились около 3 млн человек. Точное количество погибших до сих пор не установлено. На Нюрнбергском процессе после окончания Второй мировой войны было объявлено о 632 тысячах погибших от голода и о почти 17 тысячах умерших от артобстрелов и бомбардировок.

Эту цифру оспаривают исследователи, говоря о большем количестве жертв. Составители книги памяти «Блокада», где записываются имена погибших, сообщили, что за годы издания поступило еще 2670 заявлений на внесение имен, из которых 1337 были внесены в списки. Некоторые исследователи считают, что число жертв блокады может достигать 1,5 млн человек, в том числе потому, что в показателях не учитывались погибшие в эвакуации.

В осажденном городе был продовольственный кризис, гражданским лицам, в том числе детям, зимой 1941 – 1942 года в день выдавался паек из расчета 125 грамм хлеба на человека, приготовленного с содержанием несъедобных примесей: целлюлозы, обойной пыли, хвои и других. Людям приходилось есть столярный клей, ботву, известны случаи каннибализма. В книге Никиты Ломагина «В тисках голода: блокада Ленинграда в документах германских спецслужб и НКВД» приводятся сводки спецсообщений УНКВД по Ленинграду, где речь шла об убийствах людей для потребления в пищу. О последствиях голода жителей блокадного Ленинграда подробно рассказано в фильме для медвузов «Алиментарная дистрофия».

О влиянии голода на жителей Ленинграда на генетическом уровне заговорили после статьи генетика, сотрудника Института биомедицины СПбГУ Олега Глотова в журнале Science. В ней шла речь о том, что пережить блокаду людям помогли генетические изменения, которые замедляли расход получаемой из пищи энергии. В разговоре с телеканалом «78» Глотков подчеркивал, что не существует никакого «гена блокадника», и речь идет только об изменении форм генов под влиянием внешних условий. Эти «формы» в видоизмененном состоянии могут просуществовать несколько поколений и затем вернуться в исходное состояние.

По словам генетиков, этот медленный метаболизм затем стал причиной многих заболеваний. Врач-терапевт Лидия Хорошинина, помогавшая в исследовании, сообщила, что у блокадников в последующие годы значительно чаще развивалось ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, инфаркты и инсульты.

Макаров часто упоминает о «генетическом блокадном коде» с 2015 года в разных ситуациях. О нем он говорит, поздравляя выпускников школ на празднике «Алые паруса», упрекает в его отрицании уклонистов от армии, критикуя фильм «Праздник», благодаря за работу Георгия Полтавченко после его отставки.

Вспоминает Макаров о «блокадном коде» также, комментируя акции протеста. На последнем педагогическом совете он заявил об опасности интернета и вовлечении детей в несогласованные митинги, напомнив об «уникальном блокадном коде» и «коде победителей». После митинга 9 сентября 2018 года он призывал «Молодую гвардию "Единой России"» переубеждать приезжих студентов участвовать в митинге и приобщать их к «историческому шифру и генетическому коду блокадников».

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