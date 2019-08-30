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13:43

Комитет по благоустройству Петербурга попросил 5,6 млрд рублей на содержание дорог

фото ЗакС политика Комитет по благоустройству Петербурга попросил 5,6 млрд рублей на содержание дорог

На уборку и содержание петербургских дорог чиновники комитета по благоустройству 30 августа дополнительно попросили 5,6 млрд рублей во время совещания Заксобрания по проекту бюджета города на 2020 год.

Глава комитета Владимир Рублевский при этом отметил, что в первоначальную редакцию проекта бюджета уже заложено 9 млрд рублей на содержание транспортных артерий.

Напомним, ранее глава КРТИ Сергей Харлашкин заявил, что его ведомство нуждается в дополнительных 5,7 млрд рублей на ремонт дорог и 1,2 млрд рублей на капремонт магистралей.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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