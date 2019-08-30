Чиновники признали незаконным заваливание отходами карьера в поселке им. Свердлова

Представители госэконадзора Ленинградской области согласились с жалобами активистов "Зеленого фронта", считающими, что заваливание карьера в поселке им. Свердлова песком и мусором представляет собой нарушение. Выяснилось, что засоряют акваторию водители из ООО "Современные экологические территории".

"В июле мы выявили, что в обводненный карьер производится массовое размещение грунта. Эта ситуация позже взволновала и местных жителей, которые обратились в наш адрес с просьбой выяснить насколько законны проводимые работы", - рассказал руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Полиция вняла чиновникам и возбудила против компании-нарушителя два административных дела по статье 8.2 КоАП.

Фотография: "Зеленый фронт"

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.