Начальника новосибирской колонии задержали по подозрению в получении 1,3 млн рублей

Сотрудники новосибирского управления Следственного комитета задержали сотрудника местной ИК-2, о чем говорится на сайте силового ведомства по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн рублей. Радиостанция "Свобода" сообщает, что речь идет о начальнике колонии, 43-летнем Артеме Евсеенко.

По версии следствия, мужчина получил крупную сумму денег за помощь в условно-досрочном освобождении одного из заключенных. Получение взятки произошло в салоне автомобиля.

На данный момент следственные действия в отношении Евсеенко продолжаются.