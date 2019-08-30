Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:23

Начальника новосибирской колонии задержали по подозрению в получении 1,3 млн рублей

фото ЗакС политика Начальника новосибирской колонии задержали по подозрению в получении 1,3 млн рублей

Сотрудники новосибирского управления Следственного комитета задержали сотрудника местной ИК-2, о чем говорится на сайте силового ведомства по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн рублей. Радиостанция "Свобода" сообщает, что речь идет о начальнике колонии, 43-летнем Артеме Евсеенко.

По версии следствия, мужчина получил крупную сумму денег за помощь в условно-досрочном освобождении одного из заключенных. Получение взятки произошло в салоне автомобиля.

На данный момент следственные действия в отношении Евсеенко продолжаются.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:59 ФБК выпустил разоблачительный ролик о замглавы Центризбиркома Булаеве

16:21 Шлосберг жалуется на несправедливость в ходе предвыборной псковской кампании

15:43 Трех активистов "Весны" задержали у Адмиралтейства   2

15:21 СМИ: Сенцов остается в спецблоке СИЗО "Бутырка"   1

14:30 Муниципал: Кена сняли с выборов из-за "разжигания социальной розни" и поста о "черной" агитации

14:27 На повышение рейтинга канала “Санкт-Петербург” попросили 150 млн рублей из бюджета

14:23 Начальника новосибирской колонии задержали по подозрению в получении 1,3 млн рублей

14:00 Чиновники признали незаконным заваливание отходами карьера в поселке им. Свердлова

13:45 Муниципал: Суд прекратил дело о мелком хулиганстве против Полины Костылевой

13:43 Комитет по благоустройству Петербурга попросил 5,6 млрд рублей на содержание дорог

13:39 Макаров объяснил, что такое генетический блокадный код   13

13:36 Суд отказал в жалобе дизайнеру, которому сломали ногу при задержании до митинга в Москве   4

13:28 ЦИК попросил не цитировать "либеральное" интервью Памфиловой для Associated Press   4

13:05 Архангельск возглавил список самых грязных городов

12:54 Муниципал: Суд отказался снимать с выборов Пивоварова из-за постов в соцсети

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru