На повышение рейтинга канала “Санкт-Петербург” попросили 150 млн рублей из бюджета

Порядка 150 млн рублей необходимо выделить телеканалу “Санкт-Петербург” за счет городской казны, сообщил 30 августа во время “нулевых чтений” регионального бюджета на 2020 год глава комитета по печати Владимир Рябовол.

По его словам, эти средства необходимы для покупки передвижной станции для прямых трансляций и развития интернет-вещания. Чиновник отметил, что штат числа сотрудников телеканала, как ожидается, в 2020 году увеличится на 33 человека.

Кроме того, “Санкт-Петербург” намерен приобрести за бюджетный счет новые фильмы для вещания.

- Сейчас у них в эфире фильмы 60-70-х годов, это снижает рейтинг телеканала и они в связи с этим несут убытки, - объяснил Рябовол.

Еще 1,05 млрд для канала “Санкт-Петербург” уже заложены в проекте городского бюджета на 2020 год.

На гранты средствам массовой информации комитет просит направить около 80 млн рублей.

Напомним, год назад комитет просил для телеканала “Санкт-Петербург” 374,9 дополнительных миллионов из казны. А в целом содержание канала в текущем году обошлось городу более чем в 1 млрд рублей.

Сергей Еремеев