СМИ: Сенцов остается в спецблоке СИЗО "Бутырка"

Украинский режиссер Олег Сенцов остается в СИЗО «Бутырка», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника, Сенцова поместили в спецблок изолятора, который «практически недоступен» для посторонних людей. О путанице в данных, возникших ранее, – в частности, о сведениях про нахождение Сенцова в СИЗО «Лефортово» - источник заметил, что информация конфиденциальная, и из-за недоступности спецблока «журналисты не могли его обнаружить».

О переводе Сенцова в московский изолятор стало известно 29 августа. В Раде заявляли, что экстрадиция его и других осужденных в России украинцев состоится 30 августа. Официальных подтверждений нет.

Ранее суд Киева под личное поручительство освободил российского журналиста Кирилла Вышинского. Предполагается, что именно его обменяют на режиссера. Однако сам Вышинский ранее заявлял, что хочет самостоятельно доказать свою невиновность в суде.