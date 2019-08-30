Явлинский испытывает скепсис относительно несанкционированных акций протеста

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский в интервью каналу RTVi выразил неуверенность в своем посещении ближайшей столичной несанкционированной акции 31 августа. Объясняя причину своих сомнений, он заметил, что подобного рода мероприятия в России абсолютно бесплодны и не достигают своей цели.

"Это важная вещь, но она, к сожалению, не ведет ни к каким политическим изменениям. Это самовыражение. Это важный элемент жизни, гражданский активизм, но это не политика. Это как протест по Telegram, по войне с Украиной", - сравнил Явлинский.

По словам "яблочника", сегодня такие акции, как и митинги 2011-12 годов, не могут принести никаких политических дивидендов. Он считает, что для политики "нужны лидеры, с которыми разговаривают, и нужны программы".

Предыдущие несанкционированные акции летом 2019 года прошли с участием Явлинского. Самыми крупными и скандальными из них оказались митинги-шествия 27 июля и 3 августа, когда людей задерживали тысячами и били, впоследствии обвиняя их в уголовных преступлениях.

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