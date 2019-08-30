Две кандидатки от «Единой России» снялись с выборов в МО «Гражданка»

Избирательная комиссия муниципального образования «Гражданка» 30 августа аннулировала регистрации двух кандидаток в местные депутаты от «Единой России»: пенсионерки Людмилы Микк и помощницы воспитателя детского сада №11 Гулишаны Симаковой. Соответствующие документы опубликованы на сайте ИКМО.

Обе представительницы «Единой России» самостоятельно попросили снять их с выборов. Микк и Симакова выдвигались по 47-му избирательному округу.

Отметим, что десятью днями раньше ИКМО аннулировала регистрацию четырех представителей КПРФ: Ирины Степановой, Георгия Агапова, Леонида Гуськова и Ирины Моряковой. Все они также написали заявления с просьбой отменить их регистрации кандидатами.