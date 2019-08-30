Силуанов предложил не наказывать бизнесменов рублем за первые нарушения

Министр финансов Антон Силуанов, выступая на калининградской конференции по проблемам малого и среднего бизнеса, обратился к контрольно-надзорным ведомствам с идеей более гуманного обращения с теми предпринимателями, которые допустили нарушение закона впервые.

"Необходимо использовать еще принцип предупреждения. Первый раз нашел контрольный орган нарушения, в случае если оно устранено - можно ограничиться предупреждением и не взимать штрафы. Это касается всех проверяющих органов", - цитирует его слова ТАСС.

Инициативу, по мнению чиновника, нужно разработать и закрепить законодательно.

Целью обсуждавшегося национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" является увеличение доли малого и среднего бизнеса в отечественном ВВП.