Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора

Кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов. Такое заявление он сделал во время прямого эфира теледебатов 30 августа на телеканале «Санкт-Петербург».

Бортко сказал, что не согласен на второе место – он хотел выиграть. С такими же правилами он не согласен, заявил выдвиженец от КПРФ.

- Карты-то крапленые! - образно выразился Бортко о своем видении этой предвыборной кампании.

По словам коммуниста, он не согласовывал свое снятие ни с кем из вышестоящих политиков в партии и готов понести любое наказание.

Это же подтвердила лидер петербургского отделения КПРФ Ольга Ходунова. В разговоре с ЗАКС.Ру она сказала, что не знала о решении Бортко.

- Он не ставил в известность отделение партии. Это его личное решение. Я сама узнала о нем только сейчас, во время дебатов, - сказала Ходунова.

Кандидат от КПРФ также заявил, что снимается с выбров, чтобы "поставить какой-то знак" на них и кампания стала заметной. По словам Бортко, для него остаются важны муниципальные выборы, где ещё есть шанс выиграть. Свою губернаторскую кампанию он посвятил тому, чтобу все узнали о выдвиженцах от КПРФ на мунвыборах.

- Друзья мои, я кланяюсь. Спасибо вам. Я ухожу, - закончил свою речь коммунист.

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