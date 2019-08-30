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18:44

Милонову не хватает "прекрасных традиций прошлого" в петербургской политике

фото ЗакС политика Милонову не хватает "прекрасных традиций прошлого" в петербургской политике

Сравнивая Петербург и Москву в эфире авторской программы на радио "Комсомольская правда", депутат Государственной думы Виталий Милонов признался в страстной любви к родному городу, но ему в нем не хватает политической жизни и высокого уровня парламентских дискуссий. Между тем, напоминает депутат, так было далеко не всегда.

"Я как депутат говорю - а где парламентская традиция, где былой блеск петербургского парламентаризма? Непонятно что несут, говорят. Где прекрасная петербургская политика, почему она умерла? Уже долгое время она просто не существует", - заявил единоросс.

В свою очередь неоспоримое преимущество Петербурга, по его словам, состоит в том, что за последний год здесь ввели значительно больше жилых домов, нежели в столице. В таких вещах и проявляется, по мнению Милонова, подлинная забота о горожанах.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:52    
"Прекрасная петербургская политика" умерла вместе со Старовойтовой. Остался только предатель Милонов.

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