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Новости

19:13

Максим Шевченко: Снятие Бортко с выборов – неправильный шаг

фото ЗакС политика Максим Шевченко: Снятие Бортко с выборов – неправильный шаг

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области, журналист Максим Шевченко сообщил ЗАКС.Ру, что считает решение кандидата в губернаторы Петербурга Владимира Бортко сняться с выборов неправильным. По его мнению, с предвыборной гонки сошел самый сильный оппонент врио губернатора Александра Беглова.

- Если бы Амосов и Тихонова тоже снялись с выборов, тогда бы это имело смысл. А так, такое ощущение, что снимается человек, который действительно мог отнять у Беглова голоса и перевести ситуацию во второй тур, - прокомментировал Шевченко.

Он также отметил, что отсутствие в бюллетене коммуниста скажется на явке избирателей, придерживающихся левых взглядов:

- Если нет левого кандидата, левые избиратели просто не приходят. За редким исключением.

Напомним, кандидат от КПРФ Владимир Бортко объявил о намерении выйти из губернаторской гонки вечером 30 августа, во время финального раунда предвыборных дебатов. Он заявил о своих претензиях к организации выборов, в частности, наличию избирательных участков в Ленинградской и Псковской областях, против которых выступила в том числе глава ЦИК Элла Памфилова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:53    
у БЕ7ЛОГО стало уже 22% - теперь МИШКА АМОС станет ГУБЕРОМ УЖЕ В ПЕРВОМ ТУРЕ

19:45    
Полный стриптиз выборной кампании Беглова. Остались только две потрёпанные тряпочки.

19:38    
Беглов бы победил в первом туре и с Бортко, ну, а без Бортко он наберёт более 70% голосов на выборах 8 сентября!

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