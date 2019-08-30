Слабунова о снятии Бортко с выборов: Коммунисты всегда работают в тесной связке с партией власти

Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, посетившая 30 августа Петербург, прокомментировала снятие кандидата от КПРФ Владимира Бортко с губернаторских выборов.

- Это может говорить о том, что у господина Беглова дела обстоят абсолютно плохо и настолько плохо, что нужно принимать экстренные меры. И [говорит о том, что] коммунисты всегда работают в тесной связке с партией власти и угождают её потребностям, - заявила Слабунова в беседе с ЗАКС.Ру.

Слабунова не исключила, что с выборов могут снять и кандидата от "Справедливой России" Надежду Тихонову. Однако председатель партии "Яблоко" считает, что до 8 сентября больше никто из кандидатов не откажется от участия в выборах.

Напомним, 30 августа во время прямой трансляции дебатов кандидатов в губернаторы Петербурга Владимир Бортко заявил о своем отказе от участия в выборах и покинул студию. Трое других кандидатов - Александр Беглов, Надежда Тихонова и Михаил Амосов - продолжили участие в программе и не изъявили желания последовать примеру Бортко. Беглов во время дебатов заявил, что ему жаль, что "мы потеряли бойца". По мнению врио губернатора, "у некоторых стрессоустойчивость подвела".

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