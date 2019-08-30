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20:12

Горизбирком будет вычеркивать Бортко из бюллетеней

фото ЗакС политика Горизбирком будет вычеркивать Бортко из бюллетеней

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 30 августа уже получила бюллетени для выборов губернатора Петербурга. Об этом ЗАКС.Ру сообщил член Горизбиркома Дмитрий Краснянский.

По его словам, ГИК не успеет напечатать новую партию бюллетеней без заявившего о снятии своей кандидатуры с выборов выдвиженца от КПРФ Владимира Бортко. Его фамилию будут вычеркивать, сказал Краснянский.

- Если кандидат Бортко обратится с официальным заявлением в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и будет принято решение о прекращении его участия в избирательной кампании, бюллетени мы уже перепечатать, естественно, не успеем. Придется вычеркивать данные об этом кандидате из бюллетеня, что предусмотрено законом, - пояснил член ГИК.

Краснянский надеется, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) смогут обработать такие бумаги. Он также добавил, что Бортко должен подать заявление в Горизбирком о снятии своей кандидатуры. Коммунист будет являться кандидатом в губернаторы, пока ГИК не одобрит его заявление, уточнил член городского избиркома. Член ГИК добавил, что «воля кандидата безусловна» - если Бортко решил не участвовать в выборах, то он вправе этого не делать. Сам представитель КПРФ в прямом эфире во время дебатов заявил, что 31 августа утром отправится в Горизбирком и подаст заявление о снятии своей кандидатуры с выборов. 

Всего Санкт-Петербургская избирательная комиссия получила из типографии более 3,8 млн бюллетеней. Для КОИБов изготовлено 948,5 тысяч бумаг для голосования. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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