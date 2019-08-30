Задержанных по КУСП активистов "Весны" отпустили из полиции

Трех участников движения "Весна", задержанных 30 августа возле Адмиралтейства по книге учета сообщений о происшествиях (КУСП), после дачи объяснений в 78 отделе полиции отпустили, сообщает "Медиазона".

Сообщалось о том, что Никита Левкин, Александр Власенко и Макар Андреев готовили развернуть в публичном месте баннер, направленный против фигуры врио губернатора Александра Беглова.

При задержании правоохранители у них на время изъяли паспорта и не стали вдаваться в подробности сообщения о происшествии.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.