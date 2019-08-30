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20:39

Задержанных по КУСП активистов "Весны" отпустили из полиции

фото ЗакС политика Задержанных по КУСП активистов "Весны" отпустили из полиции

Трех участников движения "Весна", задержанных 30 августа возле Адмиралтейства по книге учета сообщений о происшествиях (КУСП), после дачи объяснений в 78 отделе полиции отпустили, сообщает "Медиазона".

Сообщалось о том, что Никита Левкин, Александр Власенко и Макар Андреев готовили развернуть в публичном месте баннер, направленный против фигуры врио губернатора Александра Беглова.

При задержании правоохранители у них на время изъяли паспорта и не стали вдаваться в подробности сообщения о происшествии.


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