Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

20:55

Пятый арест Яшина стал для Навального неожиданностью

фото ЗакС политика Пятый арест Яшина стал для Навального неожиданностью

Политик Алексей Навальный прокомментировал в авторской программе пятый подряд административный арест одного из своих главных соратников Ильи Яшина. Его прогноз оказался неверным: лидеру Фонда борьбы коррупцией казалось, что власть уже достаточно позлила и подержала в заключении лидеров протеста и начала оставлять их в покое. Об этом можно было судить на примере самого Навального, а также отпущенных из спецприемников незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и политических деятелей Владимира Милова, Михаила Светова и Константина Янкаускаса. Тем не менее, случай Яшина оказался особенным, и этому тоже нашлось объяснение у самого узника, которым он поделился с Навальным.

"Он говорит, меня не отпустят, потому что я выйду и буду агитировать против [Валерии] Касамары, которая баллотируется в моем округе, и она, конечно, проиграет, если я просто пройдусь по дворам и по своему району. Его там отлично знают, и "закрыли" его для того, чтобы эта женщина выиграла", - рассказал оппозиционер. 

В очередной раз надолго или на считанные секунды покинуть стены спецприемника Яшину предстоит прямо перед выборами, до которых его не допустили - 7 сентября. Как организатора несанкционированных акций протеста ему пять раз присуждали по 10 суток ареста.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:24 Видео в блоге участника московских "беспорядков" Егора Жукова проверят на экстремизм

17:36 Явлинский испытывает скепсис относительно несанкционированных акций протеста

13:36 Суд отказал в жалобе дизайнеру, которому сломали ногу при задержании до митинга в Москве

11:19 СМИ: К разгонам митингов в Москве привлекут казаков и ветеранов Донбасса

29 августа, 20:23 В мэрии Москвы подтвердили смс-рассылку с анонсом концерта на проспекте Сахарова 31 августа

29 августа, 18:50 Задержанного в Минске участника акции 27 июля вышлют и запретят 10 лет посещать Белоруссию

29 августа, 16:54 Яшина в пятый раз арестовали на 10 суток

29 августа, 16:20 Светова выпустили из спецприёмника после 30 суток ареста

29 августа, 14:50 Москвичи сообщили об смс-рассылке с анонсом концерта на проспекте Сахарова 31 августа

29 августа, 9:25 Путин может отдать свой голос на выборах за кандидата, предложенного "Умным голосованием"

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:55 Пятый арест Яшина стал для Навального неожиданностью

20:39 Задержанных по КУСП активистов "Весны" отпустили из полиции

20:12 Горизбирком будет вычеркивать Бортко из бюллетеней

19:56 По музею Набокова открыли виртуальный тур

19:24 Видео в блоге участника московских "беспорядков" Егора Жукова проверят на экстремизм   1

19:13 Максим Шевченко: Снятие Бортко с выборов – неправильный шаг   3

19:09 Слабунова о снятии Бортко с выборов: Коммунисты всегда работают в тесной связке с партией власти

18:45 Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора   8

18:44 Милонову не хватает "прекрасных традиций прошлого" в петербургской политике   1

18:40 Губернаторские дебаты: идти нельзя игнорировать

18:19 Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летие Победы   4

17:59 Силуанов предложил не наказывать бизнесменов рублем за первые нарушения

17:53 Муниципал: Две кандидатки от «Единой России» снялись с выборов в МО «Гражданка»

17:36 Явлинский испытывает скепсис относительно несанкционированных акций протеста   3

17:33 Суд отклонил жалобы "Псковской ленты новостей" и "Эха Москвы в Пскове" на штраф из-за дела Прокопьевой   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru